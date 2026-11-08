Порту здолав Віторію 2:1, Беднарека замінили після удару в голову — Interia Sport

У Гімарайнші, Португалія, FC Porto на виїзді переміг «Віторію Гімарайнш» з рахунком 2:1 у матчі чемпіонату Португалії. Польський захисник Ян Беднарек вийшов у стартовому складі гостей, але залишив поле на 66-й хвилині після того, як м’яч влучив йому в голову.

Як повідомляє Interia Sport, медичний штаб Porto вирішив не ризикувати та замінив оборонця. На момент його відходу з поля команда Франческо Фаріолі вела в рахунку 1:0.

Гол Сайнса до перерви

У стартовому складі Porto також зіграв інший польський захисник Якуб Ківіор. Оскар Пєтушевський залишився на лаві запасних і на поле не виходив. Рахунок на 38-й хвилині відкрив іспанець Борха Сайнс, який є конкурентом Пєтушевського за місце у складі.

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Через десять хвилин після заміни Беднарека господарі зрівняли рахунок. Аланзінью завдав удару з краю штрафного майданчика, після якого м’яч перелетів через руку воротаря Діогу Кошти.

Переможний м’яч наприкінці матчу

Після епізоду з Беднареком обидві команди отримали право на шосту заміну. Вирішальний гол для Porto забив 20-річний португалець Фернандеш, який вийшов на заміну. Він прорвався правим флангом і точним ударом під поперечину встановив остаточний рахунок.

Для Porto це стала десята перемога в десяти матчах чемпіонату. Команда має різницю м’ячів 25:4 та випереджає «Бенфіку», яка йде другою, на п’ять очок.

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