Збірна Португалії перемогла Уельс із рахунком 3:2 у Кардіффі, Уельс, у матчі Ліги націй. Переможний гол на 70-й хвилині забив Карлос Форбс, який вийшов на заміну. Як повідомляє The Guardian, це була перша перемога португальської збірної після завершення кар’єри Кріштіану Роналду.

Обмін голами до перерви

Португалія відкрила рахунок на 11-й хвилині: Бруну Фернандеш пробив у верхній кут воріт із-за меж штрафного майданчика. Через дві хвилини Девід Брукс зрівняв рахунок лівою ногою, скориставшись передачею Рубіна Колвілла.

На 40-й хвилині Уельс вийшов уперед завдяки голу Сорби Томаса, який завершив командну атаку. Однак господарі утримували перевагу три хвилини: Педру Нету замкнув подачу Франсішку Трінкау та зрівняв рахунок ще до перерви.

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Вирішальний м’яч Форбса

У другому таймі португальці випустили на поле Жуана Феліша та Форбса, який грав під номером 7. На 70-й хвилині Форбс підхопив м’яч після невдалого вибивання Бена Кабанго, випередив Бена Девіса та низом лівою ногою пробив у ворота.

Португалія догравала матч у меншості після вилучення Нету: він отримав дві жовті картки за одну хвилину 59 секунд. Уельс завдав більше ударів у площину воріт — вісім проти шести — і виконав шість кутових, тоді як португальці подали один. Валлійська збірна завершила груповий етап Ліги націй на останньому місці.

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