Португалія закриє школи через шторм Чарльз із вітром до 140 км/год — Der Spiegel

У Португалії в середу через очікуваний шторм Чарльз закриють школи та всі установи, робота яких не є критично необхідною. На півдні країни оголосили найвищий рівень попередження про негоду: очікують вітер швидкістю до 140 км/год, сильні опади та можливі підтоплення прибережних районів.

Міністр внутрішніх справ Луїш Невеш закликав усіх, хто має таку можливість, залишатися вдома. Прем'єр-міністр Луїш Монтенегру після засідання служб цивільного захисту також закликав населення не недооцінювати небезпеку, пов'язану зі штормом, повідомляє Der Spiegel.

Обмеження в Лісабоні

У решті Португалії діятиме другий за рівнем режим попередження про негоду. Організатори міжнародної технологічної конференції Web Summit із міркувань безпеки скасували всі заплановані на середу заходи в Лісабоні.

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Міська влада Лісабона превентивно перекрила всі дорожні тунелі, а також закрила парки та музеї. Оператор аеропортів ANA попередив, що в середу можливі скасування рейсів.

Шторм прямує до материкової частини країни

За прогнозом метеорологічної служби, у вівторок увечері шторм мав пройти над островом Мадейра біля північно-західного узбережжя Африки, а вранці в середу — досягти материкової частини Португалії.

На початку року Португалія протягом чотирьох тижнів зазнала семи штормів, унаслідок яких, за даними влади, загинули щонайменше семеро людей. У середині лютого після прориву дамби на річці Мондегу поблизу Коїмбри частково обвалилася ділянка автомагістралі A1 між Лісабоном і Порту. Загиблих або постраждалих тоді не було.

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