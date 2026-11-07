Порзінгіс заявив, що відходить від баскетболу заради здоров’я — Channel NewsAsia

Центровий Golden State Warriors Крістапс Порзінгіс заявив, що відходить від баскетболу, аби приділити пріоритетну увагу здоров’ю. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

31-річний латвійський баскетболіст написав у соціальних мережах, що цього сезону його організм реагує не так, як він очікував. За словами Порзінгіса, він почувається добре, однак наразі не готовий грати на рівні, якого очікує від себе.

Відсутність у команді

Warriors раніше повідомляли, що Порзінгіс вибув на невизначений термін через нерозголошену проблему зі здоров’ям. 21 жовтня клуб також заявив, що баскетболіст не буде з командою найближчим часом.

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Порзінгіс пропустив тренувальний табір і початок передсезонної підготовки та ще не зіграв жодного матчу в нинішньому сезоні. Він зазначив, що працюватиме з клубом над пошуком рішення, яке матиме сенс.

Контракт і стан здоров’я

Центровий приєднався до Golden State внаслідок обміну в лютому, а влітку підписав із командою дворічне продовження контракту на 40 мільйонів доларів. У середу ESPN повідомив, що Golden State утримував виплати гравцеві, поки той був відсутній у команді.

Минулого року Порзінгіс розповів, що йому діагностували синдром постуральної ортостатичної тахікардії. У попередньому сезоні він у середньому набирав 16,7 очка, робив 5,2 підбирання та віддавав 2,5 передачі за матч. У 2024 році він допоміг Boston Celtics здобути титул чемпіона НБА.

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