Посадовець ПА заявив про зрив ХАМАС проєкту ООН у Газі — Jerusalem Post

У секторі Газа ХАМАС погрозами нібито зупинив проєкт Програми розвитку ООН зі встановлення житлових модулів для родин, які живуть у наметах. Про це анонімний посадовець Палестинської адміністрації, що займається питаннями Гази, повідомив арабомовному виданню Jusoor News International, пише Jerusalem Post.

За словами співрозмовника, Програма розвитку ООН була змушена відмовитися від планів облаштувати якісніші укриття перед зимовими місяцями, які в Газі вже були холодними й дощовими.

Погрози працівникам міністерства

Посадовець стверджує, що на початку 2026 року ПРООН започаткувала проєкт зі встановлення Relief Housing Units — житлових модулів для переміщених людей. У реалізації ініціативи брало участь Міністерство громадських робіт і житлового будівництва Палестинської адміністрації: його працівники проводили опитування та координували роботу з місцевими жителями.

За його твердженням, представники ХАМАС погрожували співробітникам міністерства насильством, якщо ті продовжать співпрацю з ПРООН. Посадовець також висловив думку, що угруповання могло вважати такі модулі загрозою своєму впливу на населення Гази.

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Що передбачали житлові модулі

Згідно з навчальними матеріалами Агентства ООН у справах біженців, такі модулі мають легкий сталевий каркас, дах, стінові панелі, двері, вікна, покриття для підлоги, сонячну енергетичну установку та систему кріплення. Без технічного обслуговування вони можуть служити приблизно 18 місяців, а за регулярного обслуговування — до трьох років.

10 листопада партія ФАТХ, яка керує Палестинською адміністрацією, засудила перешкоджання гуманітарній роботі з боку ХАМАС, не згадуючи безпосередньо програму ПРООН. У заяві ФАТХ зазначила, що ХАМАС викликає співробітників Міністерства праці та інших гуманітарних структур і змушує їх підписувати зобов'язання, які перешкоджають виконанню їхніх обов'язків.

7 листопада Управління ООН з координації гуманітарних питань повідомило, що для доставки до Гази достатньої кількості матеріалів і техніки терміново потрібні гуманітарне фінансування та дозволи Ізраїлю. Водночас у цьому оновленні не згадували ані житлові модулі, ані ХАМАС.

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