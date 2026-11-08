Посадовець ПАР заявив, що не може платити 40 тис рандів аліментів — TimesLIVE

У ПАР посадовець міністерства заявив, що не може сплачувати призначені судом виплати у спорі щодо утримання дитини на 40 тисяч рандів. Про це повідомляє TimesLIVE.

Твердження про дохід

За даними видання, у справі фігурує твердження про щомісячний дохід батька у 170 тисяч рандів. TimesLIVE подає цю суму як ймовірний дохід. Водночас чоловік заявляє, що не має фінансової можливості здійснювати визначені судом виплати.

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Справа про розлучення

Матеріал пов'язує спір із процесом розлучення. Згідно з підписом до ілюстрації TimesLIVE, дружина, яка має власні статки, переконала суд, що потребує допомоги свого чоловіка й батька для управління активами.

Суд також призначив їй утримання для забезпечення себе на час розгляду справи про розлучення. У заголовку та описі публікації йдеться про судові виплати у спорі щодо утримання дитини.

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