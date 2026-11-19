Американський посадовець заявив, що Іран активізував атаки на судна в Перській затоці та Ормузькій протоці й почав застосовувати протикорабельні крилаті ракети. За його словами, така зброя значно небезпечніша за безпілотники, повідомляє Jerusalem Post.

Повідомлення про атаки на судна

Британська служба морських торговельних операцій UKMTO останніми днями повідомляла про кілька атак на судна щодня, які вона пов’язувала з Іраном. Водночас американський посадовець сказав, що в середу через Ормузьку протоку пройшло 28 млн барелів нафти. За його словами, це більше, ніж проходило через протоку ще до початку війни, згаданої у матеріалі.

Переміщення американських сил

США продовжують нарощувати військову присутність у регіоні. За даними акаунтів у соцмережі X, що відстежують переміщення американських сил, десантний корабель USS Makin Island із 13-м експедиційним підрозділом морської піхоти прямує через Південнокитайське море до Близького Сходу.

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Корабель наближається до Малаккської протоки зі швидкістю 16,2 вузла. За такої швидкості він може прибути до зони відповідальності Центрального командування США приблизно за 10 днів, наприкінці листопада. Наразі невідомо, чи приєднається USS Makin Island до USS Boxer, який уже діє в зоні CENTCOM, чи замінить його.

Ізраїльські та американські посадовці також повідомили Jerusalem Post, що президент США Дональд Трамп не відкинув можливості воєнних дій проти Ірану та продовжує розглядати варіант удару. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу останніми днями провів кілька зустрічей високого рівня щодо Ірану.

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