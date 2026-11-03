Посадовець США заявив про удари по цілях Ірану в Ормузькій протоці — ABC News Australia

Американський посадовець заявив, що США завдали ударів по іранських цілях в Ормузькій протоці. Про це повідомляє ABC News. Посадовець говорив на умовах анонімності, оскільки не був уповноважений коментувати ситуацію публічно.

Вибухи на острові Кешм

Іранське державне телебачення повідомило про вибухи на острові Кешм в Ормузькій протоці. За словами американського посадовця, цілями стали іранці, які використовували зенітні ракети проти американських об'єктів.

ABC News зазначає, що удари видавалися обмеженими, а не повним відновленням бойових дій. Вони відбулися напередодні важливих проміжних виборів у США.

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Заяви перед виборами

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Сполучені Штати не завдаватимуть ударів по Ірану до проміжних виборів. ABC News називає війну з Іраном непопулярною та вказує, що її вплив на ціни на пальне й інші сфери американської економіки є вразливим місцем для республіканців у боротьбі за контроль над Конгресом.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у понеділок повідомив журналістам, що розмовляв із Трампом про переговори з Іраном. За його словами, вони обоє позитивно оцінювали перспективи можливого досягнення переговорного врегулювання.

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