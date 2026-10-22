Як повідомляє Jerusalem Post, посадовець із питань безпеки заявив, що Хезболла відновлює та розширює військові спроможності в Бейруті, Ліван. За його словами, Армія оборони Ізраїлю готується до можливого поновлення бойових дій, якщо угруповання атакує ізраїльський тил під час ескалації навколо Ірану.

Тунель у східному Бейруті

Посадовець розповів Walla, що кілька днів тому ліванські військові виявили тунель, пов’язаний із Хезболлою, в районі Руейссат-ель-Джадіда на сході Бейрута. За його оцінкою, це мало продемонструвати, що ліванська армія діє в столиці, куди Хезболла, за твердженням ізраїльської сторони, перемістила частину своїх військових спроможностей із півдня Лівану.

Він також заявив про незадоволення Ізраїлю тим, як ліванські збройні сили виконують чинні домовленості, покликані обмежити військову активність Хезболли. За словами посадовця, повідомлення про тунель не стало несподіванкою для ізраїльської сторони, а на півдні Лівану досі є інфраструктура та члени угруповання.

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Підготовка до можливих боїв

За оцінкою посадовця, Хезболла відновлює та нарощує військову інфраструктуру не лише на півдні Лівану, а й у Бейруті та Тірі. Він стверджує, що угруповання намагається відновити бойовий досвід і повернутися до максимальної боєготовності.

Один зі сценаріїв, представлених начальнику Генштабу ЦАХАЛу Еялю Замірy, передбачає приєднання Хезболли до ширшого регіонального конфлікту, зокрема удари по ізраїльському тилу, якщо США або Ізраїль атакують Іран. Walla також повідомила, що Хезболла зберігає ракети різної дальності, безпілотники з керуванням через оптоволокно та SIM-картки, тактичні дрони і баражувальні боєприпаси. За цими даними, наявних спроможностей може вистачити для кількох місяців бойових дій.

За інформацією Walla, угруповання цілодобово тренує протитанкові та спостережні підрозділи для можливого зіткнення з ізраїльськими військами на півдні Лівану та вздовж ізраїльсько-ліванського кордону.

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