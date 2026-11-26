Державна секретарка Міністерства національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька закликала поглибити співпрацю з оборонною промисловістю Туреччини. Вона також висловила сподівання, що інженери обох країн спільно розроблятимуть майбутні проєкти, повідомляє Anadolu Agency.

Спільні проєкти та модернізація

Польсько-турецька оборонна співпраця є важливою темою для польського Міноборони, написала посадовиця у соцмережі X. За її словами, військові Польщі й Туреччини вже взаємодіють у межах НАТО.

Собковяк-Чарнецька зазначила, що Туреччина демонструє можливість поєднувати модернізацію збройних сил із розвитком національної промисловості, науки, зайнятості та експорту. Вона додала, що турецькі оборонні технології й досвід мають бути враховані під час підготовки запланованої польської «Агенції озброєнь 2.0».

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Контракти турецьких компаній

Турецька оборонна промисловість останніми роками розширила присутність у Польщі завдяки кільком великим контрактам. У травні 2021 року Польща підписала угоду на 270 млн доларів із компанією Baykar щодо 24 ударних безпілотників Bayraktar TB2. Контракт також охоплював ракети, мобільні наземні станції управління, радарні системи, тренажери, навчання та логістичну підтримку. Постачання завершили у травні 2024 року.

У грудні 2025 року компанія ASELSAN уклала з Польщею угоду на 410 млн доларів щодо систем радіоелектронної боротьби. У вересні 2026 року ASELSAN повідомила ще про один контракт із польською компанією AMZ Kutno на постачання 24 комплектів розвідувально-спостережних систем ARSUS для польських збройних сил. Їх постачання заплановане на 2028–2029 роки.

Під час двосторонніх переговорів представників оборонної промисловості у червні 2026 року союзники по НАТО також обговорювали розширення взаємодії у сфері безпілотних систем, трансферу технологій, спільних проєктів і взаємних інвестицій.

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