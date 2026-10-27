В Австралії посадовці Департаменту інфраструктури заявили, що грант на 6 млн доларів для Marrickville Golf Club не включає фінансування каналізаційних робіт. Минулого місяця прем’єр-міністр Ентоні Албанезе стверджував у Палаті представників, що кошти призначені для усунення проблем із септиком, через які, за його словами, під час повеней неочищені стоки потрапляють до річки Кукс.

Як повідомляє ABC News Australia, на слуханнях у Сенаті сенаторка від Національної партії Бріджит Маккензі запитала представників відомства, чи передбачено грантом усунення проблем із каналізацією. Посадовець департаменту відповів, що проєкт не містить таких робіт.

Що передбачає фінансування

Документи, отримані за запитом про доступ до інформації, свідчать, що в довідці для міністерки транспорту Кетрін Кінг, яку також передали до офісу прем’єра, не згадувалися ані проблеми із септиком, ані каналізаційні роботи. У документі йшлося про оновлення будівлі клубу: меблі, освітлення, барну зону та зону відпочинку просто неба, громадські вбиральні, станцію для вигулу собак і простір для місцевих екологічних груп.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Проєктні документи також передбачають значне оновлення старої будівлі клубу, зокрема бару, відкритої обідньої зони та магазину для гольфістів. У протоколах засідань ради Inner West зазначено, що 4,5 млн доларів мають витратити на реконструкцію клубної будівлі, 1 млн — на збір дощової води для поливу поля, ще 500 тис. — на ботанічні насадження та благоустрій.

Реакція опозиції

Коаліція намагалася домогтися пояснень від Албанезе в Палаті представників, однак урядова більшість відхилила цю спробу. Маккензі заявила, що прем’єр-міністр увів парламент в оману та має виправити запис.

Албанезе має багаторічний зв’язок із клубом і мав почесне членство, про яке раніше не повідомляли. Він захищав виділення гранту як необхідне для громади та заявляв, що не ухвалював остаточного рішення щодо його схвалення.

Читай нас у