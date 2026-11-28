Близько шести посадовців адміністрації президента США Дональда Трампа переїхали до військового житла у Вашингтоні, яке зазвичай призначене для високопоставлених військовослужбовців. Як повідомляє Jerusalem Post із посиланням на CNN, така кількість цивільних посадовців у військових помешканнях є незвично великою порівняно з попередніми президентськими адміністраціями.

Житлові комплекси огороджені та мають контрольований доступ. CNN пов’язує переїзди з погрозами на адресу високопосадовців адміністрації Трампа з боку Ірану, хоча причин проживання у військовому житлі для більшості з них не уточнює.

Переїзд Бессента та інших посадовців

Міністр фінансів США Скотт Бессент, за даними CNN, нещодавно залишив свій будинок у районі Джорджтаун і переїхав на військову базу у Вашингтоні. За словами Бессента, причиною стали погрози його життю; він також заявив, що погрози надходили іншим членам уряду.

Генеральний прокурор США Тодд Бланш також мешкає у військовому житлі через побоювання за власну безпеку, повідомили CNN обізнані співрозмовники. Його попередниця Пем Бонді, за інформацією телеканалу, проживала на військовій базі у 2025 році.

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Глава апарату Білого дому Стівен Міллер переїхав із сім’єю після протесту біля його будинку у Вірджинії, під час якого протестувальниця поширила листівки з приватною адресою. Представник Білого дому назвав причиною переїзду Міллерів кампанію переслідування, доксингу та погроз. За даними CNN, Міллер мешкає на одній базі з державним секретарем США Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Гегсетом.

Запитання від демократів

Демократи в Конгресі США вимагають перевірити підстави для проживання політично призначених посадовців у житлі, передбаченому для військових. Конгресмен від Каліфорнії Джордж Вайтсайдс закликав провести розслідування, зокрема щоб переконатися, що посадовці сплачують ринкову вартість оренди.

CNN зазначає, що мешканці зобов’язані платити за військове житло. Гегсета критикували у 2025 році після повідомлень, що армія США планувала витратити 137 297 доларів на добудови до його помешкання у форті Макнейр. Демократи заявили, що Пентагон має обґрунтувати нові умови проживання до весни 2027 року.

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