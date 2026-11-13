Посадовці заявили про відкликання 30 поліцейських з охорони політиків у Гуджраті — Dawn

В окрузі Гуджрат у Пакистані відкликали 30 поліцейських, залучених до охорони міністрів, депутатів і колишніх парламентарів від партій PML-Q та PML-N. Як повідомляє Dawn, посадовці назвали рішення неупередженим і таким, що відповідає встановленим процедурам.

Кого торкнулося рішення

За даними джерел видання, двох поліцейських відкликали від колишнього депутата Національної асамблеї від PML-N Чоудрі Абіда Рази Котли. Решту 28 правоохоронців перевели з охорони політиків і міністрів від PML-Q.

Федеральний міністр у справах пакистанців за кордоном Чоудрі Салік Хуссейн мав щонайменше 12 бійців елітного поліцейського підрозділу та автомобіль для мобільної охорони, ще щонайменше чотирьох поліцейських призначили охороняти його резиденцію на GT Road у Гуджраті. Охоронця також відкликали від міністра промисловості й торгівлі Пенджабу Чоудрі Шафая Хуссейна.

Трьох поліцейських зняли з охорони депутата Національної асамблеї Чоудрі Ільяса. Ще по двоє правоохоронців, прикріплених до депутата Національної асамблеї Чоудрі Хуссейна Елахі, депутата провінційної асамблеї Муси Елахі та депутата провінційної асамблеї Халіда Асгара Гурала, повернули до поліцейського резерву для подальшого розподілу.

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Рішення комітету безпеки

Анонімний представник місцевої адміністрації заявив Dawn, що рішення ухвалили на засіданні Окружного комітету розвідки відповідно до процедури, встановленої провінційним департаментом внутрішніх справ. За його словами, комітет оцінив безпекову ситуацію та вирішив відкликати охорону в політиків, щодо яких не було загроз.

Джерела також повідомили, що федеральним і провінційним міністрам надаватимуть охорону під час візитів до Гуджрату залежно від безпекової ситуації. Водночас, за їхніми словами, парламентарі не мають права на постійну поліцейську охорону.

Муса Елахі розкритикував це рішення, заявивши, що воно відображає ментальність правителів. У Dawn зазначили, що відкликання охорони у провідних діячів PML-Q пов'язують із публічною суперечкою між головною міністеркою Пенджабу Мар'ям Наваз і Саліком Хуссейном після його критики провінційного уряду та звинувачень у масштабній корупції.

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