Posco завершила будівництво електродугової печі за $474 млн — Korea Herald

Металургійна компанія Posco завершила в червні будівництво електродугової печі в Кван’яні вартістю 600 млрд вон, або $474,19 млн. Об’єкт із річним випуском від 2,5 млн до 2,8 млн тонн сталі має стати частиною плану компанії зі скорочення викидів, повідомляє Korea Herald.

Піч розташована на території металургійного комплексу Posco Gwangyang Steelworks площею 21,48 млн квадратних метрів. Компанія називає цей комплекс найбільшим у світі металургійним підприємством, зосередженим на одному майданчику.

Автоматизоване завантаження брухту

Електродугова піч використовує металобрухт, який автоматизовані електромагнітні крани подають на конвеєри. Система дає змогу завантажувати сировину без відкривання даху печі та попередньо нагрівати брухт до 200–300 градусів Цельсія. Така конструкція скорочує споживання електроенергії більш ніж на 10% і зменшує втрати тепла.

За роботою виробництва стежать 80 камер високої роздільної здатності, а шестикоординатні роботизовані маніпулятори відбирають проби розплавленої сталі й аналізують шлак. За словами інженера заводу, після повної зупинки електропіч може видати повну партію рідкої сталі за дві з половиною години. Доменній печі для виходу на робочий режим потрібно від одного до двох місяців.

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Поєднання двох технологій

Виплавка сталі лише з брухту історично мала труднощі з досягненням чистоти, необхідної для автомобільного листа преміумкласу й електротехнічної сталі. Тому Posco на станції Haptang змішує порівну 140 тонн низьковуглецевої рідкої сталі з електропечі та 140 тонн високочистого рідкого чавуну з доменної печі.

Керівник із комунікацій Posco Holdings Ян Вон Джун заявив, що електродугова піч створює близько 400 кг викидів вуглецю на тонну сталі, тоді як традиційна доменна піч — близько 2 тонн. За його словами, гібридний процес дає змогу знизити викиди, зберігаючи механічну міцність і якість поверхні сталі для автовиробників.

Наразі електропіч працює приблизно на 10% потужності через операційні витрати, що орієнтовно на 10% вищі, ніж у доменних печей. Компанія також розробляє технологію HyREX, яка передбачає використання водню замість вугілля для відновлення заліза з руди. Демонстраційний завод HyREX у Пхохані Posco планує завершити до 2028 року, а повну комерціалізацію технології — до 2030-го.

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