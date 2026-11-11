Посередник зустрічі Боба Ділана з папою розповів про аудієнцію у Ватикані — Rolling Stone

Американський співак Боб Ділан 4 листопада 2026 року зустрівся з папою Левом XIV під час приватної аудієнції в Апостольському палаці у Ватикані. Посередник в організації зустрічі, єзуїт Антоніо Спадаро, розповів про її деталі в коментарі Rolling Stone.

За словами Спадаро, аудієнції хотіли обидві сторони: Ділан прагнув побачитися з першим американським папою, а понтифік погодився його прийняти. Організувати зустріч вдалося через графіки музиканта та папи: Ділан виступав у Мілані в понеділок і мав концерт у Римі в четвер, тоді як Лев XIV вирушав до Латинської Америки в п’ятницю.

Неопублікований твір Ділана

Лев XIV процитував у передмові до своєї книжки Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift текст Ділана Go Away You Bomb, написаний 1963 року. Спадаро зазначив, що понтифік використав цей твір у контексті ядерного переозброєння.

Go Away You Bomb не виходив на платівках і не був записаний музикантом. Текст мали включити до пісенника проти атомної бомби, який так і не видали. Аркуш із текстом зберігався серед паперів Іззі Янга, засновника Folklore Center, а згодом його виставили на аукціон Christie’s.

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Розмова і рукостискання

Перед приватною бесідою Ділан і Лев XIV сиділи за столом у бібліотеці, коротко поспілкувалися та обмінялися подарунками — розарієм і підписаним примірником мемуарів Ділана Chronicles. Під час основної розмови вони залишилися наодинці, тому її зміст не розголошували.

Спадаро також пояснив увагу до одягу 85-річного Ділана, який прибув на аудієнцію в каптурі. Біля брами Святої Анни священник запитав команду музиканта, чи не варто опустити каптур, але почув, що це частина звичного стилю Ділана на сцені й поза нею. Водночас співак зняв рукавички, щоб потиснути руку папі.

Єзуїт опублікував в Instagram крупний план рук Ділана та Лева XIV. На його думку, цей кадр показує зв’язок між автором антивоєнного тексту 1963 року та папою, який процитував його у своїй книжці. Під час візиту Ділан також підписав для Спадаро італійське двомовне видання 64 Lyrics, скориставшись багатоколірною ручкою BIC священника.

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