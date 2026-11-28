Пошта Південної Кореї підтвердила витік персональних даних клієнтів рекомендованих відправлень унаслідок кібератаки на її онлайн-поштовий сервіс. Зловмисники отримали доступ до функції мобільної платформи, яка дає одержувачам змогу змінювати місце доставки.

Які дані могли скомпрометувати

Як повідомляє Korea Herald, через цю функцію зловмисники отримали доступ до імен, адрес і номерів телефонів клієнтів, чиї рекомендовані відправлення перебували в дорозі з 17 до 24 листопада. Korea Post також підтвердила компрометацію записів про подання поштових відправлень.

Аналіз даних лише за один день ураженого періоду показав, що інцидент зачепив інформацію 113 855 клієнтів, зокрема корпоративних. Повний масштаб витоку ще встановлюють. Поштова служба заявила, що індивідуально повідомить постраждалих клієнтів, щойно підтвердить обсяг скомпрометованих даних.

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Реакція поштової служби

За даними Korea Post, про порушення стало відомо приблизно о 10:30 у середу. Служба поінформувала Комісію із захисту персональної інформації та повідомила про інцидент поліції.

Після кібератаки Korea Post тимчасово зупинила роботу функції зміни місця доставки та гостьового входу. Вона також заблокувала доступ до мобільного сайту з усіх закордонних IP-адрес.

Поштова служба планує посилити моніторинг підозрілої активності й обмежити обсяг персональних даних, доступних через окремі сервіси. Президент Korea Post Пак Ін Хван закликав клієнтів остерігатися підозрілих повідомлень і дзвінків від імені пошти, зокрема тих, що стосуються зміни адреси або доплати за доставку.

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