Поштова служба Royal Mail заявила, що не очікує виконати встановлені регулятором показники своєчасної доставки до наступного квітня. За словами компанії, це означатиме четвертий рік поспіль без виконання регуляторних цілей, повідомляє The Guardian.

Регулятор Ofcom вимагає, щоб 90% відправлень першого класу доставляли наступного робочого дня, а 95% листів другого класу — протягом трьох робочих днів. У другому кварталі 2026 року Royal Mail доставила вчасно 82,5% листів першого класу проти 85% у першому кварталі. Частка своєчасно доставлених листів другого класу знизилася з 91,4% до 87,2%.

Штрафи та розслідування

Благодійна організація Citizens Advice розкритикувала якість послуг Royal Mail. Директор організації з питань політики Том Макіннес заявив, що надсилання листа не повинно бути схожим на кидання кубика, аби дізнатися, чи надійде він вчасно.

Із 2023 року Royal Mail оштрафували загалом на 37 млн фунтів стерлінгів за невиконання цільових показників Ofcom. У червні регулятор розпочав розслідування, щоб перевірити, чи не надавала компанія перевагу доставці посилок над листами. Викривачі та профспілки закидали їй таку практику, тоді як Royal Mail це заперечувала.

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Підготовка до різдвяного сезону

Royal Mail готується до найзавантаженішого періоду року, який починається з розпродажів Black Friday напередодні Різдва. Компанія повідомила про наймання додаткових 22 тисяч сезонних працівників.

Того ж дня материнська компанія International Distribution Services відзвітувала про зростання виторгу на 6,3% — до 6,85 млрд фунтів стерлінгів за шість місяців до 27 вересня. Виторг Royal Mail зріс на 3,9%, до 4,13 млрд фунтів. За останнє десятиліття кількість листів, які пересилає Royal Mail, скоротилася більш ніж удвічі — приблизно з 20 млрд до 6,7 млрд, тоді як кількість адрес, які вона обслуговує, зросла на 4 млн.

Торік Ofcom дозволив компанії послабити зобов’язання щодо універсальної поштової послуги: доставку листів другого класу скоротили до почергових будніх днів, а в суботу її скасували. Royal Mail також оголосила про плани скоротити до 2,5 тисячі робочих місць у межах реструктуризації.

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