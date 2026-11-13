Поштова служба США зробить паливний збір постійним із 2027 року — The Hill

Поштова служба США (USPS) повідомила, що з 2027 року зробить постійним паливний збір за внутрішні відправлення. Тимчасовий збір у розмірі 8%, запроваджений у квітні 2026 року, стане постійним, а до нього додадуть ще 3% через подальше підвищення цін на пальне, повідомляє The Hill.

Перегляд збору в липні 2027 року

USPS планує переглянути паливний збір у липні 2027 року. Під час перегляду враховуватимуть ціни на пальне в першій половині 2027 року.

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Тарифи на внутрішні та міжнародні відправлення

Поштова служба також подала повідомлення про підвищення тарифів на USPS Ground Advantage, Priority Mail, Priority Mail Express і Parcel Select. Запропонована зміна передбачає середнє зростання цін на внутрішні послуги з пересилання на 5,9%.

Для деяких міжнародних поштових і транспортних послуг USPS також змінює тарифи: у середньому ціни зростуть на 7,9%. У службі заявили, що нові ставки мають підтримати її конкурентоспроможність і забезпечити необхідні доходи на тлі фінансових труднощів.

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