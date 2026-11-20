Посланець Європейської комісії з питань Кіпру Рафале Фітто на зустрічі з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом в Анкарі заявив, що поступ у розв’язанні кіпрського питання створить сприятливіші умови для розвитку відносин між ЄС і Туреччиною. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За словами речника Єврокомісії, сторони провели конструктивний обмін думками щодо відносин між ЄС і Туреччиною. У Єврокомісії наголосили на важливості підтримання діалогу та посилення співпраці у сферах спільного інтересу.

Врегулювання в межах ООН

Фітто також обговорив із Фіданом кіпрське питання. Він наголосив на необхідності досягнення всеосяжного врегулювання в межах ООН, яке, на його думку, буде корисним для Кіпру, Туреччини, ЄС і ширшого регіону східного Середземномор’я.

Зустріч відбулася на тлі спроб відновити повноцінні переговори щодо Кіпру. Наприкінці листопада очікується тристороння зустріч генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, президента Кіпру Нікоса Христодулідіса та лідера турків-кіпріотів Туфана Ерхюрмана.

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Митний союз і Made in EU

За оцінкою Cyprus Mail, поступ у кіпрських переговорах може сприяти просуванню двох пріоритетів Туреччини у відносинах із ЄС: оновлення чинної угоди про митний союз і можливого долучення країни до запланованої схеми Made in EU. Фідан напередодні назвав ці питання головними пріоритетами Анкари у відносинах з Європою.

Турецький міністр торгівлі Омер Болат також закликав ЄС визнати «унікальне становище» Туреччини та включити її до Made in EU. Джерела, близькі до справи, повідомили Cyprus Mail, що ЄС може допустити поступ щодо обох питань у разі прогресу у відновленні переговорів щодо Кіпру.

Туреччина має угоду про митний союз із ЄС, однак не користується всіма його перевагами, оскільки не є членом блоку. Після укладення ЄС торговельної угоди з третьою країною Туреччина не може обкладати митами імпорт із неї, тоді як ця країна може зберігати тарифи для турецького експорту.

Схема Made in EU є частиною запропонованого Єврокомісією акта про прискорення розвитку промисловості. Вона передбачає преференції для виробленої в ЄС та низьковуглецевої продукції у державних закупівлях і програмах підтримки.

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