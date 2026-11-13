Посланець ООН розкритикував захист прав корінних народів Австралії — Asharq Al-Awsat

Спеціальний доповідач ООН з прав корінних народів Альберт Баруме після двотижневого візиту до Австралії заявив, що захист прав корінних народів у країні є неналежним. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

На пресконференції в Сіднеї Баруме сказав, що був вражений повідомленнями про жінок, які народжували в кайданках. Правозахисні групи зазначають, що така практика, яку застосовують до деяких ув’язнених, непропорційно зачіпає жінок із корінних народів, оскільки рівень ув’язнення серед них вищий. У серпні представник корінних народів ініціював у федеральному парламенті законопроєкт про заборону цієї практики.

Доступ до установ тримання

Баруме також повідомив, що йому не дозволили відвідати центри утримання неповнолітніх у штаті Квінсленд та Північній території. У цих регіонах зафіксовано найвищі показники ув’язнення молоді з корінних народів. Посадовці обох регіонів також відмовилися зустрітися з представником ООН.

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За словами спецдоповідача, відповідальність за захист прав людини має нести національний уряд, а не штати й території. Він наголосив, що міжнародна репутація Австралії опиняється під загрозою, якщо органи влади не допускають міжнародного контролю.

Дані про ув’язнення дітей

Згідно з урядовими даними, понад 90% дітей, які перебувають під вартою в Квінсленді та Північній території, є представниками корінних народів. Водночас вони становлять 6,6% молодого населення Австралії, але 60% усіх дітей віком від 10 до 17 років, які перебувають під вартою в країні. Серед затриманих віком від 10 до 13 років частка дітей із корінних народів сягає 79%.

Баруме закликав Австралію встановити національний мінімальний вік кримінальної відповідальності на рівні 14 років та інвестувати в програми запобігання злочинності замість ув’язнення великої кількості дітей. Він також закликав уряд прем’єр-міністра Ентоні Албаніза не відмовлятися від ідеї конституційного визнання корінних народів після провалу референдуму 2023 року.

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