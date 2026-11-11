Посланець США Том Баррак назвав Ірак мостом між США та Іраном — The National

У Лондоні посланець США у справах Іраку та Сирії Том Баррак заявив, що Багдад може стати мостом між Вашингтоном і Тегераном. Як повідомляє The National, на заході Chatham House Iraq Initiative він сказав, що Іраку не обов’язково бути противником Ірану й країна може допомогти відкрити шлях до подолання встановленої Вашингтоном блокади Ірану.

Плани видобутку та трубопроводів

Баррак, який також є послом США в Туреччині, запропонував Іраку орієнтуватися на видобуток 10 млн барелів нафти на добу. За його словами, Багдаду слід залучати іноземних інвесторів для будівництва трубопроводів, якими нафту постачатимуть покупцям.

Він зазначив, що Ірак і надалі використовуватиме Ормузьку протоку для експорту нафти, однак країні потрібні й інші способи доставки. Баррак сказав про необхідність додаткових маршрутів для решти шести-семи мільйонів барелів.

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Умови для інвесторів

За словами американського посланця, компанії зі США, Франції, Італії та країн Близького Сходу готові допомогти Іраку. Водночас він наголосив, що для залучення капіталу країні потрібні зрозумілі правила та верховенство права.

Баррак вважає, що Ірак може використати своє географічне положення, історію та нафтові запаси, але головною перешкодою для інвестицій назвав внутрішні умови в самій країні, а не дії інших держав.

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