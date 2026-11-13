Посланці США зустрілися із Зеленським в Ірландії після переговорів у Москві — NDTV World

Посланці США Джаред Кушнер і Стів Віткофф зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Дубліні, Ірландія, щоб поінформувати його про переговори в Москві з президентом Росії — держави-агресора — Владіміром Путіним. Про це повідомляє NDTV World.

Перед візитом до Москви американські представники провели два дні на переговорах в Абу-Дабі щодо завершення війни Росії проти України. За даними видання, представники США також закликали Путіна допустити європейських представників до наступного раунду переговорів.

Позиція Москви

Путін заявив, що Москва не пом’якшуватиме вимог щодо контролю над частинами українських територій, які Росія намагається незаконно анексувати. Він також відкинув можливість розміщення в Україні іноземних миротворчих сил після війни, назвавши це продовженням війни.

Росія оголосила про спробу незаконної анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України, хоча не контролює їх повністю. Україна та західні держави не визнають цих спроб анексії.

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Starshield і декларація в Дубліні

У Дубліні Зеленський також заявив про нові обмеження для супутникового інтернет-сервісу Starshield, який є важливим для зв’язку українських сил на фронті. За його словами, ці обмеження ускладнюють перехоплення російських реактивних безпілотників, через що гине більше людей.

Окремо Путін запропонував так звану гуманітарну місію до Костянтинівки, де, за його словами, залишаються 400–500 цивільних. Росія влітку заявляла про захоплення міста, однак Україна повідомляє, що бої там тривають. Радник президента України Дмитро Литвин заявив, що під прикриттям гуманітарної операції в Олешках російські сили завозили техніку та проводили ротацію військових.

На саміті в Дубліні 39 країн у декларації, підтриманій Францією, наголосили, що будь-які питання європейської безпеки мають вирішуватися за участі європейців.

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