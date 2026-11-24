Посмертний сингл нео-соул-виконавця D’Angelo «Kamikazi» став доступним на стримінгових платформах після появи в саундтреці гри Grand Theft Auto 6. Про це повідомляє NME.

Композиція, яку раніше не випускали, звучить на внутрішньоігровій радіостанції Worldwide. Сім’я музиканта минулого жовтня повідомила про його смерть після тривалої боротьби з раком підшлункової залози.

Схвалення музиканта

Брат виконавця Лютер Арчер-молодший заявив, що Майкл, справжнє ім’я D’Angelo, схвалив трек у нинішній формі в листопаді 2024 року для релізу в Grand Theft Auto 6. За його словами, музикант захоплювався Rockstar Games, раніше співпрацював із компанією та був радий, що запис увійде до гри й вийде окремим синглом.

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D’Angelo вже працював із Rockstar Games: він написав композицію «Unshaken» для саундтреку Red Dead Redemption 2. Керівник музичного напряму Rockstar Games Іван Павлович раніше розповідав Rolling Stone, що музикант приходив до нью-йоркського офісу розробника, аби грати в ранні версії гри.

Посмертні видання

Для «Kamikazi» також відкрили передзамовлення вінілового видання. Лютер Арчер-молодший повідомив, що Майкл доручив йому контролювати випуск посмертних робіт, дотримуючись стандартів та творчої принциповості музиканта.

Після смерті D’Angelo його давній соратник Questlove також натякнув на вихід посмертної музики. Тим часом Atlantic Records і Rockstar Games випустили розширене видання Grand Theft Auto 6: The Album, до якого додали 23 нові треки, зокрема від Slayyyter, The Dare, Denzel Curry, Travis Scott, Overmono та Power Trip.

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