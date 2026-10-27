Посол ЄС у Ємені закликав негайно зупинити ескалацію — The National

Посол Європейського Союзу в Ємені Патрік Сімонне закликав у найближчі дні вжити конкретних заходів для припинення нового витка бойових дій, захисту цивільних і полегшення їхніх страждань. Як повідомляє The National, дипломат наголосив, що можливість політичного врегулювання стала складнішою, але залишається необхідною для досягнення тривалого миру в Ємені та безпеки його сусідів.

За словами Сімонне, воєнні події здатні змінювати ситуацію на місцях, однак самі по собі не усунуть політичних розбіжностей і не забезпечать стабільності. Він зазначив, що єменський конфлікт має власні причини, але дедалі тісніше переплітається з регіональною напруженістю. Тому, на його думку, потрібні як регіональна деескалація, так і інклюзивне політичне врегулювання, яке враховуватиме інтереси та прагнення єменців.

Загроза мирному процесу

9 жовтня спецпосланець ООН у Ємені Ганс Ґрундберг заявив, що країна повернулася до повномасштабної війни, а бойові дії поширилися на кілька ліній фронту. Відносне затишшя, яке настало після перемир’я за посередництва ООН у 2022 році, опинилося під загрозою зриву.

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За даними видання, остання ескалація з боку хуситів почалася в липні, коли повстанці розгорнули кампанію та захопили західне узбережжя Ємену. Уряд Ємену й очолювана Саудівською Аравією коаліція відповіли авіаударами та контратакою. Хусити, яких матеріал називає підтримуваними Іраном, також посилили удари по містах Саудівської Аравії.

Гуманітарна допомога

Сімонне наголосив, що міжнародна увага не має зосереджуватися лише на ракетних атаках і морських маршрутах, тоді як повсякденні потреби єменців залишаються поза фокусом. За його словами, людям потрібні продовольство, чиста вода, медична допомога, освіта, стабільний дохід і переконлива перспектива миру.

За даними ООН, із червня 2026 року через останню ескалацію в Ємені були переміщені понад 250 тисяч людей. Посол також висловив занепокоєння атаками хуситів в Адені та тривалою облогою Таїза, яка обмежила постачання продовольства, води, медикаментів і пального. У неділю ЄС оголосив про виділення Ємену додаткових 22,5 млн євро гуманітарної допомоги, окрім 87,5 млн євро, раніше передбачених на 2026 рік.

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