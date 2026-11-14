Посол Індії розкритикував USCIRF за профіль Імама — The Hindu

У Вашингтоні, США, посол Індії Вінай Мохан Кватра розкритикував Комісію США з міжнародної релігійної свободи (USCIRF) після її допису в соцмережі X про активіста Шарджіла Імама.

Реакція посла Індії

Кватра закликав американський дорадчий орган проаналізувати власні упередження та припинити повчати інших. Його відповідь пролунала у п’ятницю, 13 листопада, після того, як USCIRF поширила профіль Імама. Видання також повідомило, що комісія порушувала питання арештів в Індії, які нібито мали релігійні підстави.

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Допис про Шарджіла Імама

У профілі USCIRF назвала Шарджіла Імама мусульманином, якого утримують під вартою в Індії за діяльність на захист релігійної свободи. У матеріалі The Hindu Імама також названо активістом.

Про реакцію індійського дипломата повідомляє The Hindu.

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