Посол Індонезії закликав захистити бантенгів на півночі Австралії — ABC News Australia

Посол Індонезії в Австралії Сісво Прамоно закликав захистити популяцію здичавілих бантенгів на півострові Коберг у Північній Території Австралії. Він також запропонував у майбутньому розглянути повернення частини тварин до Індонезії, де в дикій природі залишилося близько 1 тисячі бантенгів, повідомляє ABC News.

Популяція на півострові Коберг

На півострові Коберг, приблизно за 200 кілометрів на північний схід від Дарвіна, живуть близько 10 тисяч здичавілих бантенгів. Тварин завезли з Південно-Східної Азії до Північної Території у 1840-х роках для невдалого колоніального поселення. У 1849 році з Балі до Північної Території відправили групу з 20 бантенгів.

Хоча в Австралії цих тварин вважають здичавілими, бантенги перебувають під критичною загрозою зникнення. Дослідження 2006 року, яке охопило понад 50 тварин у національному парку Гаріг-Гунак-Барлу на півострові Коберг, виявило в них генетику чистої лінії, нетипову для Південно-Східної Азії.

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Пропозиція співпраці

Прамоно заявив, що можливе повернення бантенгів до Індонезії потребуватиме обережного підходу. За його словами, для цього тварин слід визначити як генетично придатних для індонезійських національних парків. Посол також запропонував завезти до Північної Території додаткових бантенгів, щоб збільшити генетичне різноманіття австралійського стада.

За словами посла, формальних переговорів із цього питання ще не було. Він вважає, що обговорення варто почати між урядом Північної Території та національними парками Індонезії, а згодом залучити Міністерство закордонних справ і торгівлі.

Директор Центру співчутливого збереження Деніел Ремп зазначив, що Австралія могла б відігравати роль у збереженні видів, які є здичавілими на її території, але перебувають під загрозою зникнення в природному ареалі. Він наголосив на потребі шукати баланс між захистом місцевих видів і глобальним збереженням тварин.

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