Посол Ізраїлю в ООН закликав Британію та Аргентину до переговорів — Jerusalem Post

Ізраїльський посол в ООН Дані Данон закликав Велику Британію та Аргентину провести прямі переговори про майбутнє Фолклендських островів. Як повідомляє Jerusalem Post із посиланням на The Telegraph, ізраїльські урядові джерела розцінили цю заяву як істотну зміну підходу Ізраїлю до територіального спору.

Заява ізраїльського посла

Під час засідання ООН Данон заявив, що Ізраїль визнає важливість цього питання для аргентинського суспільства та зусилля Буенос-Айреса, які ведуться дипломатичними каналами відповідно до принципів міжнародного права.

Водночас у його формулюванні не було прямої підтримки претензій Аргентини на острови. The Telegraph повідомила, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу нібито доручив дипломатам змінити офіційну позицію країни та підтримати заклик до прямих переговорів між Лондоном і Буенос-Айресом.

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Один зі співрозмовників видання заявив, що текст заяви схвалили на найвищому рівні ізраїльського уряду, а сама участь Ізраїлю стала першою у цьому конфлікті. Ці оцінки не означають офіційного визнання ізраїльською стороною аргентинських претензій.

Контекст і заперечення

За даними The Telegraph, ізраїльські джерела пов’язали заяву в ООН зі зміною політики британського уряду щодо Ізраїлю. Зокрема, йшлося про економічні санкції Великої Британії проти поселень на Західному березі Йордану, запроваджені місяцем раніше міністром закордонних справ Едом Мілібендом.

Водночас речник посольства Ізраїлю у Великій Британії Алекс Гендлер заперечив, що Нетаньягу видавав директиву про зміну позиції. У дописі в X він заявив, що такого розпорядження не існує.

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