Посол Ізраїлю вручив вірчі грамоти президенту Сомаліленду — Al Jazeera

У Сомаліленді перший посол Ізраїлю Міхаель Лотем вручив вірчі грамоти президенту території Абдірахману Мохамеду Абдуллахі в Харгейсі. Під час церемонії також заклали наріжний камінь майбутнього ізраїльського посольства. Про заходи, що відбулися минулого тижня, у неділю повідомило Міністерство закордонних справ Ізраїлю, пише Al Jazeera.

Виконання домовленостей

Вручення грамот і обмін послами стали реалізацією домовленостей після того, як 26 грудня 2025 року Ізраїль визнав Сомаліленд. Ізраїль став першою державою-членом ООН, яка визнала незалежність території, що проголосила відокремлення від Сомалі у 1991 році, але яку влада Сомалі в Могадішо й надалі вважає своєю.

Президент Сомаліленду назвав вручення грамот історичною подією та заявив, що вперше президент території приймає документи від посла держави-члена ООН, яка визнала її незалежність. Лотем зі свого боку сказав, що ізраїльське визнання є оцінкою того, що Сомаліленд збудував за 35 років, а не просто дипломатичною формальністю.

Сомаліленд самоврядний понад три десятиліття, однак жодна інша держава-член ООН не визнала його незалежності. Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що обмін послами виконує зобов'язання, взяті під час встановлення відносин. Саар відвідав Сомаліленд у січні, а в червні територія відкрила посольство у Західному Єрусалимі під час візиту Абдуллахі до Ізраїлю.

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Заяви про безпеку

Сомаліленд розташований навпроти Ємену, через Аденську затоку, неподалік Баб-ель-Мандебської протоки — важливого судноплавного маршруту між Червоним морем та Індійським океаном. Президент Сомаліленду підкреслив стратегічне значення співпраці з Ізраїлем для регіону.

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд в інтерв'ю Sky News цього тижня поставив під сумнів мотиви Ізраїлю. За його словами, Ізраїль прагне доступу до Червоного моря, а також хоче військово-морську базу на території Сомаліленду. Представники Сомаліленду раніше сигналізували про готовність розглянути розміщення ізраїльської бази, однак президент території нещодавно заявив, що переговорів із цього питання не було.

Сомалі засудило визнання Сомаліленду Ізраїлем як порушення свого суверенітету. Цей крок також засудили Ліга арабських держав, Африканський союз та Організація ісламського співробітництва.

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