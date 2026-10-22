Посол Сент-Вінсенту і Гренадин назвав Тайвань відданим партнером — Taipei Times

Посол Сент-Вінсенту і Гренадин у Тайвані Кентон Ченс назвав Тайвань відданим партнером своєї країни під час прийому в Тайбеї з нагоди 47-ї річниці незалежності карибської держави. Дипломат подякував Тайваню за співпрацю, яка, за його словами, триває 45 років і сприяла розвитку та добробуту Сент-Вінсенту і Гренадин, повідомляє Taipei Times.

Заклик брати приклад із Тайваню

Ченс закликав співгромадян, які живуть на Тайвані, надихатися досвідом країни-господаря. Він зазначив, що тайванці користуються результатами праці попередніх поколінь і водночас розбудовують більш стійку та заможну державу для наступного покоління.

Посол закликав вінсентійців на Тайвані самовіддано працювати, щоб наступне покоління в Сент-Вінсенті і Гренадинах могло досягти рівня розвитку, подібного до нинішнього рівня Тайваню.

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Плани співпраці

Заступник міністра закордонних справ Тайваню Чень Мінчі, який представляв уряд на прийомі, привітав Сент-Вінсент і Гренадини з Днем незалежності. Він повідомив, що 2026 року виповнюється 45 років дипломатичним відносинам між країнами, встановленим 15 серпня 1981 року.

Чень заявив, що Тайвань має намір поглиблювати партнерство з карибською державою, зокрема у сферах економічної співпраці, туризму та сільського господарства. За його словами, сторони прагнуть створити нові можливості для місцевого бізнесу, підтримати економічне зростання та забезпечити тривалі вигоди для обох народів. Сент-Вінсент і Гренадини входять до 12 держав, які підтримують дипломатичні відносини з Республікою Китай — офіційною назвою Тайваню.

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