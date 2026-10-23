Посол США в Ізраїлі Гакабі сумнівається у ресурсах для плану Гази — Jerusalem Post

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі висловив сумніви, чи зможуть Рада миру та посольство США в Єрусалимі забезпечити реалізацію плану президента Дональда Трампа щодо Гази без додаткового планування і ресурсів американського уряду. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на службову депешу, яку отримало Politico.

Питання щодо координаційного центру

У документі, який, за даними Politico, у четвер надіслали керівництву Держдепартаменту США, Гакабі порушив питання про достатність персоналу для контролю за роззброєнням ХАМАС і початком відбудови сектору Гази.

Основна частина занепокоєнь стосувалася Міжнародного центру підтримки Гази (IGSC), що координує взаємодію США, Ізраїлю та міжнародних партнерів. Пентагон планує протягом наступного року скоротити там присутність свого персоналу, а його обов’язки мають перейти до цивільних працівників.

За словами Гакабі, посольство США в Єрусалимі наразі не має штату для виконання цих обов’язків, хоча могло б підготуватися за наявності розуміння кадрових, фінансових і логістичних потреб. Він також зазначив, що Рада миру збільшує штат, однак її спроможність виконувати всі функції IGSC залишається незрозумілою.

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Ризики передавання функцій

Депеша з позначкою «чутлива, але не секретна» також містить застереження, що заміна військових цивільними працівниками може ускладнити співпрацю з Армією оборони Ізраїлю, зокрема в обміні розвідувальними даними.

Гакабі запитав керівництво Держдепартаменту, як зміняться ролі та відповідальність Держдепартаменту і Ради миру після скорочення присутності Міністерства війни США, а також які умови мають бути виконані до початку такого переходу. В інтерв’ю Fox News він заявив, що Рада миру могла б поступово рухатися вперед, але перешкодою є ХАМАС. У депеші він назвав невиконання угрупованням зобов’язання щодо роззброєння перешкодою для прогресу.

Позиція Ради миру

Рада миру повідомила, що не знайома з депешею Гакабі, але висловила впевненість у готовності своїх планів щодо гуманітарної допомоги, безпеки, управління, верховенства права, розвитку інфраструктури та відбудови Гази.

У документі також наголошувалося, що затримки з відбудовою можуть послабити Національний комітет з управління Газою — палестинський технократичний орган, створений для управління сектором. Гакабі закликав узгоджувати нарощування гуманітарної допомоги з пріоритетами цього комітету та довгостроковими планами реконструкції.

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