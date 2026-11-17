Посол США в ООН Майк Волц прибув до Бейрута, Ліван, де обговорив із ліванськими посадовцями можливу заміну Тимчасових сил ООН у Лівані (UNIFIL). Їхній мандат, який щороку поновлювали, має завершитися в грудні. Як повідомляє The National, новий механізм має стежити за виконанням домовленостей між Ліваном та Ізраїлем, укладених за посередництва США.

Зустрічі в Бейруті

Волц зустрівся з президентом Лівану Джозефом Ауном у президентському палаці в Баабді, а також із прем’єр-міністром Навафом Саламом і спікером парламенту Набіхом Беррі. У переговорах брав участь посол США в Лівані Мішель Ісса та керівник ліванської делегації на переговорах зі США й Ізраїлем Сімон Карам.

За даними адміністрації президента Лівану, сторони говорили про ситуацію в країні та регіоні, завершення місії UNIFIL, а також становище на півдні Лівану на тлі продовження ізраїльських атак і, як заявила ліванська сторона, невиконання Ізраїлем положень рамкової домовленості.

Прем’єр Салам наголосив на потребі зберегти міжнародну присутність на півдні країни з мандатом Ради Безпеки ООН. За його словами, така місія мала б виконувати функції моніторингу, звітування, координації та комунікації, а також підтримувати ліванську армію у поширенні державного контролю.

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Розбіжності щодо нового механізму

Ліван та Ізраїль не погодилися щодо формату структури, яка має діяти після завершення місії UNIFIL. Ліван, за інформацією видання, пропонує розмістити багатонаціональні сили для контролю за виконанням домовленостей. Ізраїль, як повідомили The National ліванські посадовці, неодноразово відкидав пропозиції Лівану щодо країн, які могли б надати контингент для такої сили.

За словами Волца, Франція, як очікується, підготує проєкт рішення Ради Безпеки ООН, заснований на консенсусі. Він також пообіцяв передати позиції, почуті в Бейруті, до Вашингтона та Ради Безпеки.

За умовами тристоронньої домовленості Ізраїль має вивести війська з визначених пілотних зон, «Хезболла» — роззброїтися, а Ліван — перебрати контроль над територіями. За виконанням домовленостей має спостерігати комітет з верифікації третьої сторони. Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявив, що після UNIFIL це не обов’язково має бути військова місія: альтернативою може стати цивільний механізм верифікації.

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