Посол: уряд ПАР уже не переймається відсутністю запрошення на G20 США — Daily Maverick

Посол ПАР у США Рульф Меєр заявив у Кейптауні, що уряд Південно-Африканської Республіки більше не надто переймається відсутністю запрошення на саміт G20, який США планують провести в грудні 2026 року в Маямі, штат Флорида. Про це він сказав 26 жовтня 2026 року під час виступу в Cape Town Press Club, повідомляє Daily Maverick.

За словами Меєра, ПАР уже почала контакти з Великою Британією, яка прийматиме саміт G20 наступного року. Він також повідомив, що представники посольства ПАР у США та південноафриканського бізнесу візьмуть участь у саміті B20 у Вашингтоні в листопаді. B20 є бізнесовою складовою G20 та організовується американськими компаніями, а не урядом США.

Реакція на заклик Німеччини

Меєр відповідав на запитання про заклик канцлера Німеччини Фрідріха Мерца запросити ПАР на зустріч G20 у Маямі. Посол зазначив, що цей заклик не поліпшив відносин Преторії з Вашингтоном. Спочатку відсутність запрошення розглядали як перешкоду у двосторонніх відносинах, проте тепер уряд країни вирішив рухатися далі.

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ПАР є державою-засновницею G20. За даними видання, президент США Дональд Трамп у 2025 році бойкотував саміт G20 у ПАР, а у 2026 році скасував запрошення Південній Африці на американський саміт.

Намір відновити відносини

Посол визнав, що відносини ПАР і США нині напружені, але наголосив на важливості їхнього відновлення. Він назвав США найбільшою економікою світу та зазначив, що понад 600 американських компаній ведуть бізнес у ПАР, створюючи там робочі місця.

Меєр заявив, що його головним завданням є якнайшвидше зміцнення політичних і торговельних зв'язків із Вашингтоном, зокрема задля створення робочих місць у Південній Африці.

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