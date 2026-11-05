Посольство Німеччини пояснило присутність військових у Польщі урочистостями — RMF24

У Польщі посольство Німеччини у Варшаві заявило, що присутність німецьких військових і техніки має виключно урочистий та координаційний характер. Як повідомляє RMF24, заяву оприлюднили після появи в мережі фото й відео з військовослужбовцями Бундесверу та військовими транспортними засобами.

У диппредставництві пояснили, що німецькі закордонні установи, зокрема в Польщі, проводять заходи до 71-ї річниці створення Бундесверу. У межах цих заходів представлено виставку, присвячену 70-річчю заснування військово-повітряних сил Німеччини. Посольство зазначило, що проведення урочистостей у Польщі є визнанням її ключової ролі на східному фланзі НАТО.

Співпраця в межах НАТО

Німецькі дипломати також нагадали про військову співпрацю двох країн. Зокрема, Німеччина бере участь у місії Air Policing у Мальборку та Мінську-Мазовецькому, куди були направлені винищувачі Eurofighter. Берлін також надавав Польщі контингенти систем Patriot для захисту повітряного простору.

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Окремо посольство вказало, що німецькі інженери мають підтримувати будівництво «Східного щита». У заяві наголосили, що посольство відкидатиме дезінформацію, яка припускає втручання Німеччини у внутрішні справи Польщі або використання союзників у власних цілях.

Реакція польських політиків

Депутат Сейму Даріуш Матецький публікував відео, на якому розмовляв із німецькими військовими біля будівлі польського парламенту у Варшаві. Військовий на записі пояснив, що вони перебувають у Польщі через виставку. RMF24 зазначає, що Сейм розташований приблизно за 450 метрів від посольства Німеччини.

Депутат Марек Якубяк також вимагав пояснень щодо пересування німецьких військових після аварії трьох вантажівок німецької армії на автостраді A4. Військова жандармерія Польщі оприлюднила заяву щодо інциденту, однак Якубяк продовжив вимагати пояснень щодо супроводу цього транспорту.

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