Посольство Сінгапуру відкинуло заяви про зустріч посла в Джакарті — Channel NewsAsia

Посольство Сінгапуру в Джакарті, Індонезія, спростувало повідомлення у соцмережах про нібито зустріч посла Квока Фук Сенга з колишнім заступником міністра закордонних справ Індонезії Діно Патті Джалалом і політологом Саїфулом Муджані. Диппредставництво заявило, що візиту до резиденції посла 18 жовтня не було.

Заява посольства

Як повідомляє Channel NewsAsia, посольство назвало ці твердження «явною дезінформацією». Воно зазначило, що співпрацюватиме з Міністерством комунікацій і цифрових справ Індонезії для реагування на поширення неправдивої інформації.

Звинувачення з’явилися після поширення в соцмережах відео, яке нібито демонструвало вхід до посольства Сінгапуру в Джакарті. Дописи стверджували, що Джалал і Муджані, яких у них називали противниками уряду, зустрічалися із сінгапурським дипломатом.

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Заперечення учасників

Діно Патті Джалал назвав цю історію вигаданою. За його словами, 18 жовтня він перебував у Перті в Австралії, де виступав на заході, присвяченому зміні клімату, а до Індонезії повернувся ввечері 20 жовтня. Він додав, що знайомий із Квоком Фук Сенгом, який очолює дипломатичну місію Сінгапуру в Індонезії з 2022 року, однак ніколи не був у його резиденції.

Саїфул Муджані окремо заявив телеканалу Metro TV, що ніколи не спілкувався і не зустрічався ані з Джалалом, ані з послом Сінгапуру. Правляча індонезійська партія «Геріндра» повідомила, що перевіряє інформацію про ймовірну зустріч і достовірність повідомлень, які поширюються онлайн.

Публікації з’явилися на тлі активних дискусій у Індонезії щодо відносин із Сінгапуром. Раніше Джалал публічно захистив Сінгапур від тверджень про нібито змову проти інтересів Індонезії, зокрема її фондового ринку.

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