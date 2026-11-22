Посольство США в Бахрейні закликало американських громадян у країні посилити пильність через підвищену загрозу збройних атак з боку єменського угруповання хуситів, а також через спроби Ірану атакувати посадовців і об’єкти уряду США в регіоні. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Можливі перебої з авіасполученням

Диппредставництво попередило громадян США про можливі безпекові сповіщення, скасування рейсів, закриття повітряного простору та інші перебої в подорожах. Пасажирам порадили перевіряти статус рейсів безпосередньо в авіакомпаній або через сервіс відстеження рейсів Міжнародного аеропорту Бахрейну.

Американцям, які подорожують до країн Близького Сходу або залишають регіон, також рекомендували стежити за роботою аеропортів та авіакомпаній і заздалегідь готувати запасні плани.

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Заяви про атаки в регіоні

За даними посольства, Іран здійснив атаки на американські об’єкти в Кувейті та Бахрейні. Хусити, зі свого боку, атакували цивільні аеропорти й інші об’єкти критичної інфраструктури в Саудівській Аравії, що, за твердженням диппредставництва, призвело до жертв серед цивільних і суттєвих перебоїв у подорожах.

Посольство заявило, що бойові дії можуть швидко посилитися. Воно також попередило про можливі загрози іншим американським інтересам за кордоном, зокрема бізнесу та установам США. Водночас дипломатична установа продовжує надавати звичайні консульські та візові послуги.

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