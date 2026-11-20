Посольство США в Мексиці заявило, що хімічні прекурсори з Китаю надходять мексиканським наркокартелям для можливого виробництва метамфетаміну. Заяву оприлюднили в день завершення візиту президентки Мексики Клаудії Шейнбаум до Шеньчженя, де вона уклала з Пекіном домовленості про співпрацю в енергетиці, науці та сфері довкілля.

Заява посольства США

Як повідомляє South China Morning Post, американська дипмісія послалася на дані Міністерства юстиції США та на вилучення, яке провів підрозділ розслідувань внутрішньої безпеки США у вересні 2025 року. За твердженням посольства, за один тиждень американські органи влади вилучили понад 300 тонн прекурсорів із Китаю, призначених для картелю Сіналоа в Мексиці.

У посольстві заявили, що з цієї кількості речовин можна було б виготовити майже 190 тисяч кілограмів метамфетаміну орієнтовною вартістю 569 млн доларів. Американська дипмісія також стверджує, що Китай є значним джерелом прекурсорів не лише для фентанілу, а й для інших синтетичних наркотиків, зокрема метамфетаміну.

Це був другий допис посольства США про Китай і синтетичні наркотики під час поїздки Шейнбаум. У вівторок, коли вона зустрічалася з головою КНР Сі Цзіньпіном у Шеньчжені, дипмісія написала, що складники фентанілу переважно походять із Китаю. Після того китайська дипмісія заявила, що проблема фентанілу у США пов’язана з недоліками регулювання та зловживанням наркотиками. На запит щодо нового допису посольства США китайська сторона одразу не відповіла.

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Домовленості Мексики й Китаю

Під час зустрічі Сі Цзіньпін заявив, що виведення двосторонніх відносин на новий рівень має важливе значення для співпраці країн Глобального Півдня. Шейнбаум повідомила, що сторони обговорили збільшення мексиканського експорту до Китаю, зокрема авокадо та текіли.

Енергетична угода передбачає розвиток проєктів сонячної теплової та геотермальної енергетики, а китайські фахівці навчатимуть мексиканських техніків. Сторони також ратифікували 36 угод про туристичне побратимство та працюють над меморандумом про медичну підготовку.

Шейнбаум заявила, що Мексика не прагне укладати з Китаєм угоду про вільну торгівлю, однак хоче розширювати співпрацю в окремих сферах. Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом вона також сказала, що співпраця Мексики з КНР не вплине на відносини з Вашингтоном.

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