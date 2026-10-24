Посольство США заявило, що весь персонал працює у Каракасі — The Rio Times

Посольство США у Венесуелі повідомило, що весь його персонал тепер працює в Каракасі, у дипломатичному комплексі в районі Вальє-Арріба. Тимчасовий повірений у справах США Джон М. Барретт заявив, що метою американської місії є досягнення третього етапу, який має привести до вільних і чесних виборів та сталої демократії у Венесуелі.

Про це The Rio Times повідомило 24 жовтня. Видання зазначає, що Вашингтон офіційно відновив роботу посольства в Каракасі 30 березня 2026 року після розриву дипломатичних відносин у 2019 році.

Пріоритети дипломатичної місії

За словами Барретта, розширена присутність дипломатів дає США змогу безпосередньо співпрацювати з венесуельцями у питаннях стабільності та надання основних послуг. Серед названих пріоритетів — стабілізація електромережі, посилення системи охорони здоров’я та економічне відновлення.

Повідомлення посольства пролунало після третього раунду переговорів між тимчасовим урядом Венесуели та Національною асамблеєю 2015 року, яку пов’язують з опозицією. Переговори завершилися 21 жовтня після шести днів роботи. Державний департамент США заявив, що сторони погодилися переглянути й змінити репресивні закони для розширення політичних і соціальних свобод, а також просунулися у відновленні незалежного Верховного суду.

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Переговори та виборчий процес

За даними видання, комітет із судових призначень має відібрати 32 нових магістратів. Вашингтон також заявив, що від січня було звільнено понад тисячу політичних в’язнів, і закликав негайно звільнити тих, хто досі перебуває під вартою.

22 жовтня прихильники опозиції провели акції в Каракасі та інших містах, вимагаючи визначити дату виборів, дозволити повернення опозиційної лідерки Марії Коріни Мачадо та звільнити політичних в’язнів. Мачадо, яка перебуває у вигнанні в Панамі, підтримала 24 липня 2027 року як дату президентських виборів. Офіційної дати голосування поки не оголошено.

Енергетична співпраця

23 жовтня тимчасова президентка Делсі Родрігес і Барретт відвідали нафтовий проєкт у штаті Сулія. Родрігес заявила, що видобуток на родовищі сягнув 115 тисяч барелів на добу, а до грудня його планують збільшити до 120 тисяч барелів. Видання пов’язує інспекцію із серпневою енергетичною угодою між Венесуелою та США.

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