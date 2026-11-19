Поставки нафти з Бразилії до країн Європейського Союзу в серпні досягли 975 тисяч барелів на добу — майже вдвічі більше, ніж 490 тисяч барелів на добу в лютому. Частка ЄС у бразильському нафтовому експорті за цей період зросла з 22% приблизно до 34%, повідомляє OilPrice.

Податкова перевага для ЄС

За даними видання, у березні уряд Бразилії запровадив 12-відсотковий податок на експорт сирої нафти, який розраховується від вартості вантажу на умовах FOB. Тимчасова торговельна угода між ЄС і МЕРКОСУР, підписана в січні та тимчасово застосовувана з 1 травня, передбачає зменшення експортного мита щонайменше на 50% для поставок, що відповідають її умовам і прямують до ЄС.

За ціни близько 77 доларів за барель бразильський виробник, за розрахунками OilPrice, сплачує 4,62 долара податку за барель при продажу до ЄС проти 9,24 долара для вантажів до Китаю або Індії. Це дає змогу пропонувати європейським НПЗ ціну трохи нижчу за ринкову та водночас отримувати більший дохід із бареля.

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Нові потужності та сорти нафти

У вересні видобуток нафти в Бразилії сягнув рекордних 4,7 млн барелів на добу, що на 20,3% більше, ніж роком раніше. Petrobras із жовтня 2024 року ввела в експлуатацію шість великих проєктів, зокрема на родовищах Бузіус і Меру. Разом із проєктом Bacalhau компанії Equinor вони забезпечують приблизно 1,3 млн барелів на добу виробничих потужностей, частина яких ще нарощує видобуток.

Європейські покупці отримували партії сортів Tupi, Búzios і Mero, зокрема в районі Амстердам—Роттердам—Антверпен, Іспанії, Португалії, Польщі, Франції та Італії. Потоки сорту Mero майже потроїлися порівняно з 2024 роком — до 570 тисяч барелів на добу. Нафта цього сорту має густину 29° API та найнижчий вміст сірки серед трьох основних бразильських сортів — 0,31%.

Фрахт впливає на попит в Азії

Зростання ставок фрахту восени ускладнило продаж бразильської нафти в Азії. Вартість перевезення VLCC із Бразилії до Китаю, за даними OilPrice, зросла з 6 доларів за барель у лютому до 36 доларів у жовтні. Після зниження ставок до приблизно 13–14 доларів за барель у середині листопада китайські покупці почали повертатися до бразильської сировини. Водночас поставки до західного узбережжя Індії в жовтні досягли 340 тисяч барелів на добу.

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