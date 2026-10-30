Посуха в Папуа Новій Гвінеї зачепила до 8 млн людей — The Guardian

У Папуа Новій Гвінеї сильна посуха, пов’язана з кліматичним явищем Ель-Ніньйо, зачепила до 8 млн людей. Вона спричинила нестачу харчів і води, планові відключення електроенергії та перебої в роботі шкіл і медичних закладів, повідомляє The Guardian.

Коаліція, до якої входять церковні організації, профспілки та представники бізнесу, назвала ситуацію національною кризою. Вона заявила про відсутність скоординованого плану захисту вразливих громад від наслідків посухи.

Річки пересихають, врожаї гинуть

У низці районів країни від серпня випало менш як чверть звичайної кількості опадів. Жителі та місцеві лідери повідомили, що річки й струмки пересохли, а сімейні городи, які для багатьох родин є головним джерелом харчування та доходу, зів’яли через нестачу вологи.

За словами менеджерки гуманітарних проєктів CARE International у Папуа Новій Гвінеї Еміллі Мерен, у сільських високогірних районах сім’ї скорочують раціон до одного прийому їжі на день. Вона також зазначила, що жінкам і дівчатам доводиться витрачати по три-чотири години на пошук води та їжі, а нестача продовольства спричиняє локальні суперечки між родинами.

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У районі Булоло провінції Моробе пересохли невеликі річки, через що родини втратили доступ до води для пиття, приготування їжі та миття. За словами місцевих жителів, деякі школи й медичні центри працюють лише пів дня, а частина клінік припинила приймати стаціонарних пацієнтів через дефіцит води.

Відключення електрики в столиці

Національна метеорологічна служба Папуа Нової Гвінеї оголосила про початок Ель-Ніньйо в червні, коли значна частина країни вже потерпала від посухи. Її заступник директора Касіс Інапе пояснив, що зміщення теплих тропічних вод на схід позбавило країну звичних опадів, від яких залежать численні фермери, що ведуть натуральне господарство.

У столиці Порт-Морсбі компанія PNG Power запровадила планові відключення електроенергії після падіння рівня води в дамбах, що скоротило виробництво гідроелектроенергії. Компанія попередила, що перебої можуть тривати до 10 місяців, водночас вона регулює скидання води з дамб для збереження водопостачання міста.

Прем’єр-міністр Джеймс Марапе доручив провінційній і районній владі готуватися до тривалого сухого сезону. За його словами, уряд розглядає фінансові механізми для підтримки реагування на стихійні лиха в регіонах.

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