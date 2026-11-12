Потужність розподіленої генерації Мексики зросла на 9,4% — Mexico News Daily

У Мексиці в першому півріччі потужність розподіленої генерації зросла на 9,4% та досягла 5675 МВт. За цей період у країні додали 485,76 МВт потужностей і уклали 54 766 нових контрактів, повідомляє Mexico News Daily з посиланням на Національну енергетичну комісію Мексики (CNE).

Сонячна енергія становить понад 99% потужностей

На розподілену фотоелектричну сонячну енергетику припадає 5640 МВт, або понад 99,5% усіх встановлених потужностей у межах схеми CNE. Зростанню сприяє поширення сонячних панелей на дахах.

Розподілена генерація передбачає виробництво електроенергії невеликими модульними системами поблизу місця її споживання. Такі установки не потребують великих централізованих електростанцій або протяжних ліній передачі та допомагають зменшити залежність від національної електромережі. Сукупні інвестиції в розподілену генерацію на кінець червня сягнули 14,58 млрд доларів США.

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Халіско лідирує за встановленою потужністю

Найбільші потужності розподіленої генерації зафіксували у штатах Халіско — 808,58 МВт, Нуево-Леон — 596,22 МВт та Чіуауа — 424,85 МВт. Разом на ці три штати припадає 32% загальнонаціонального показника. Зростання також відзначили в Гуанахуато, Коауїлі, штаті Мехіко, Сонорі та Юкатані.

У штаті Халіско прогнозують перевищення позначки 1000 МВт розподіленої генерації до 2030 року. План сталого енергетичного розвитку штату передбачає, що Халіско вироблятиме щонайменше стільки енергії, скільки споживає, а частка чистих джерел зросте з нинішніх 42% до 60%.

Мексиканський інститут конкурентоспроможності оцінює, що виконання цілей зростання Plan México збільшить попит на електроенергію на 10,1%. Для цього знадобиться ще 11,9 ГВт генерувальних потужностей понад обсяги, враховані в офіційному плануванні до 2030 року.

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