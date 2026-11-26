У листопаді зловмисник перенаправив обчислювальні потужності біткоїн-майнерів із Південної Америки та Європи на фальшивий майнінговий пул, використавши підроблені оголошення маршрутів інтернет-трафіку. Як повідомляє CoinDesk, 20 листопада понад тисячу майнінгових майданчиків, переважно в Європі, втратили з'єднання зі своїм пулом протягом однієї секунди.

Підміна маршруту

За даними компанії Braiins, яка керує майнінговим пулом і розробляє прошивки для майнерів, масштаб атак зріс із менш ніж 175 петахешів за секунду на початку листопада до 1,9 екзахешів за секунду 20 листопада. Це приблизно одна 550-та обчислювальної потужності мережі Bitcoin, якщо брати тижневий середній показник у 1 040 EH/s.

Атаку здійснили на рівні протоколу BGP, через який інтернет-провайдери обмінюються даними про маршрути до мережевих адрес. Провайдер пулу оголосив блок із 4 096 адрес, тоді як зловмисник подав оголошення про менший блок із 256 адрес, до якого входила адреса пулу. Маршрутизатори обирають точніший маршрут, тому трафік майнерів потрапив на сервер атакувальника.

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Винагороди надходили атакувальнику

Більшість майнерів працюють через пули, які розподіляють між учасниками завдання та винагороду за видобуток блоку. Базова версія протоколу Stratum, що залишається поширеною в індустрії, передає дані без шифрування та не дає майнеру змоги перевірити, чи справді сервер належить його пулу.

Фальшивий сервер приймав будь-які логіни й паролі, передавав майнерам реальні завдання, скопійовані з іншого великого публічного пулу, а результати надсилав від власного імені. Braiins не розкрила, скільки коштів отримав зловмисник. За розрахунком CoinDesk, потенційний дохід від атак становив менш ніж 17 тисяч доларів у біткоїнах.

Braiins рекомендувала майнерам перейти на Stratum V2, який шифрує з'єднання та дозволяє перевірити автентичність сервера. Альтернативою компанія назвала зашифроване з'єднання Stratum V1 із прошивкою, що перевіряє сертифікати.

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