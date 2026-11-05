Poundland лишається вразливим, заявив власник — The Guardian

Американська компанія Gordon Brothers, власник роздрібної мережі Poundland, заявила, що бізнес залишається проблемним і вразливим, попри зусилля з його оздоровлення. Компанія веде активні переговори з потенційними покупцями та прагне зберегти якомога більше робочих місць, повідомляє The Guardian.

Ризик для працівників

Минулого тижня Poundland подала повідомлення про намір призначити адміністраторів. Це дало компанії 10 робочих днів захисту від вимог кредиторів для пошуку угоди про порятунок бізнесу до можливого початку процедури неплатоспроможності.

Під загрозою опинилися приблизно 12 тисяч працівників мережі. Рада директорів Poundland залучила консалтингову компанію AlixPartners для ведення процесу після того, як Gordon Brothers припинила фінансування ритейлера.

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Переговори про продаж

Керівники Gordon Brothers і Poundland окремо зустрічалися з урядовими міністрами щодо майбутнього мережі. Радники продовжують переговори зі сторонами, зацікавленими у придбанні бренду та значної кількості магазинів. Процес продажу стартував на початку вересня.

Gordon Brothers придбала Poundland торік за 1 фунт стерлінгів. Компанія заявила, що на момент купівлі ритейлер уже перебував у скрутному становищі та потребував радикальної реструктуризації, термінових операційних змін і значного фінансування.

Прем’єр-міністр Енді Бернем закликав власника знайти практичне рішення, яке дасть змогу зберегти магазини та робочі місця. За його словами, багато торгових точок є життєздатними й важливими для місцевих громад. Постачальники, яким у разі краху Poundland загрожують мільйонні збитки, також заявили, що власнику не слід максимізувати власну вигоду за їхній рахунок.

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