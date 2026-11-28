В Еквадорі внаслідок сильних дощів і повеней загинули 34 людини, повідомила служба цивільного захисту. Загалом від інтенсивних опадів постраждали 47 тисяч людей. Негода також спричинила підтоплення в містах Перу, повідомляє Der Spiegel.

Затоплені райони Манти

У місті Манта на заході Еквадору дві річки вийшли з берегів. Кореспондент AFP бачив мешканців, які переходили затоплені вулиці по воду до грудей або пересувалися на матрацах. Місцева жителька Фернанда Наваррете розповіла агентству, що люди вже чотири дні перебувають у багнюці, а таких масштабних повеней вона не бачила дуже давно.

Допомога для постраждалих у Перу

У Піурі, адміністративному центрі однойменного регіону на півночі Перу, після 12 годин сильного дощу вулиці опинилися під водою до пояса. За даними очільника Національної служби цивільної оборони Луїса Васкеса, від опадів у місті постраждали приблизно 2 тисячі сімей.

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Перуанська служба цивільної оборони заявила, що повітрям доправила до регіону п’ять тонн гуманітарної допомоги. Президентка Перу Кейко Фухіморі через кризу відклала поїздку до Колумбії та повідомила про намір відвідати постраждалі райони.

Перу та Еквадор належать до латиноамериканських держав, які через явище Ель-Ніньйо запровадили надзвичайний стан. Це природне кліматичне явище пов’язане з потеплінням поверхні води в центральній та східній частинах Тихого океану поблизу екватора, що впливає на вітри, атмосферний тиск і кількість опадів та підвищує ризик екстремальних погодних явищ.

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