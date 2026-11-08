Повені в Ербілі забрали життя двох людей — The National

У Ербілі, столиці напівавтономного Курдистанського регіону Іраку, раптові повені після сильної зливи забрали життя двох людей. Загинули п’ятирічна дитина та чоловік наприкінці третього десятка років, який допомагав рятувальникам і місцевим жителям, повідомляє The National.

Злива затопила більшість районів Ербіля

За словами губернатора Ербіля Омеда Хошнава, у суботу ввечері сильні опади спричинили підтоплення в більшості районів міста. Спершу прогнозували близько 30 мм опадів, однак після 19:00 їхня кількість, за попередніми оцінками, сягнула 80 мм.

Дитина їхала автомобілем разом із батьком у районі Нью-Ербіль, коли машину застала повінь. Рятувальники згодом знайшли тіло. Другий загиблий був волонтером: він допомагав екстреним службам та мешканцям поблизу району Хіва-Сіті, але його змило потоком води.

Повінь пошкодила житлові будинки, магазини, комерційні об’єкти, автомобілі, дороги, громадську інфраструктуру та електромережу. Губернатор закликав жителів не виходити з дому без нагальної потреби, аби не заважати роботі рятувальних і аварійних служб.

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У Газі підтопило десятки тисяч наметів

Тим часом у секторі Газа сильний дощ затопив наметові табори, де живуть переміщені палестинці. Підконтрольний ХАМАС урядовий медіаофіс Гази заявив, що за останні 12 годин підтопило щонайменше 70 тисяч наметів. За його даними, це торкнулося десятків тисяч людей; повідомлялося про поранення, але не про загиблих.

Служба цивільної оборони Гази отримала 1 500 звернень по допомогу. Також обвалилися три покинуті будинки, проте ніхто не постраждав. Люди намагалися ремонтувати намети та укріплювати їх піском, щоб не допустити потрапляння води всередину.

Муніципальні служби та цивільна оборона заявили, що не можуть повноцінно реагувати на наслідки негоди через нестачу пального й пошкодження техніки. ХАМАС поклав відповідальність за нестачу матеріалів для укриттів і будівництва на Ізраїль. Ізраїльська військова структура COGAT повідомила, що напередодні посилила заходи з поліпшення санітарних умов у Газі спільно з міжнародними організаціями.

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