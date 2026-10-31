Повені в Кенії змусили 302 домогосподарства залишити оселі — Nation Kenya

У Кенії сильні зливи спричинили повені в округах Тана-Рівер і Ламу: 302 домогосподарства були змушені залишити свої оселі, ще 3156 — постраждали. Найскладніша ситуація склалася в підокрузі Тана-Дельта після переповнення дамб Тулу та Мінжіла, вода з яких затопила села й житлові будинки, повідомляє Nation Kenya.

Допомога постраждалим

Кенійське товариство Червоного Хреста повідомило, що підтоплення також почали охоплювати райони Гінді та Віту в сусідньому окрузі Ламу. Національні й окружні органи влади разом із гуманітарними партнерами передали продовольство, брезенти та ковдри 175 із 302 переміщених домогосподарств. Групи реагування продовжують оцінювати потреби та намагаються дістатися ще 127 родин на тлі безперервних опадів.

Губернатор округу Тана-Рівер Дхадхо Годхана закликав жителів зон ризику негайно перебратися на височини, щоб не опинитися в пастці через воду. За його словами, протягом останніх двох місяців окружна влада роздавала громадам будівельні матеріали — листовий метал, деревину й цвяхи — для переїзду на безпечніші ділянки, однак частина мешканців не погодилася залишати свої домівки.

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Попередження через підняття рівня Тани

Ситуація в басейні річки Тана може ускладнитися через сильні дощі у районах гори Кенія та хребта Абердер, які збільшують приплив води до річки й каскаду дамб Seven Forks. Міністр води, санітарії та зрошення Ерік Мугаа попередив мешканців нижньої течії в округах Тана-Рівер і Гарісса про неминучість контрольованого скидання води з водосховищ після досягнення ними граничної місткості.

За словами Мугаа, скидання води необхідне, щоб не допустити руйнування дамб. Він закликав жителів низинних районів і басейну річки переїхати на височини, оскільки русло нижче за течією не здатне прийняти великий обсяг води.

Тим часом у Момбасі представники країн Східної Африки та гуманітарних організацій обговорювали механізми превентивних дій перед стихійними лихами, зокрема фінансування допомоги до настання екстремальних погодних явищ.

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