Повені в Таїланді тривають у Бангкоку та 19 провінціях, загинули 82 людини — Bangkok Post

У Таїланді повені тривали в окремих районах Бангкока та 19 провінціях, переважно на Центральній рівнині. За даними Bangkok Post, станом на середу вода залишалася у 71 районі та зачепила 402 637 родин, або близько 1,22 млн людей.

Ситуація у Бангкоку та регіонах

У Бангкоку підтоплення зберігалися в районах Лат Крабанг і Нонг Чок, де постраждали 168 203 родини. В Аюттхаї повені зачепили 72 686 родин, у Прачинбурі — 40 308, у Накхоннайоку — 23 835, у Чаченгсау — 21 913, у Супханбурі — 22 598, а в Накхонпатхомі — 19 058.

Підтоплення також фіксували в північних провінціях Пхітсанулок і Накхонсаван, східних провінціях Чонбурі та Прачинбурі, низці провінцій Центральної рівнини й у південній провінції Транг.

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Кількість загиблих

Департамент запобігання та пом’якшення наслідків стихійних лих Таїланду повідомив, що від 16 вересня кількість загиблих унаслідок повеней сягнула 82. Найбільше смертей зареєстрували у Прачинбурі — 26. Дев’ять людей загинули в Самутпракані, вісім — у Чаченгсау, по шість — у Сакаео та Накхоннайоку, п’ять — у Супханбурі, чотири — у Бангкоку.

Ще по дві смерті зафіксували в Сінгбурі, Канчанабурі, Сарабурі, Чантхабурі, Самутсонгкхрамі та Патхумтхані. По одній людині загинуло в Чіангмаї, Таку, Аюттхаї, Районгу, Ратчабурі та Трангу.

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