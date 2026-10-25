Повені в Таїланді забрали 83 життя — Bangkok Post

У Таїланді повені, що тривають із середини вересня, забрали життя 83 людей. Підтоплення зберігаються в окремих районах Бангкока та ще 17 провінціях, переважно на Центральній рівнині, хоча рівень води знижується. Про це повідомляє Bangkok Post з посиланням на Департамент запобігання та пом’якшення наслідків стихійних лих Таїланду.

Понад мільйон постраждалих

Станом на ранок неділі через повені труднощів зазнавали 336 668 родин. Загалом стихія торкнулася близько 1,02 млн людей. Найбільше постраждалих родин — у Бангкоку, в районах Латкрабанг і Нонг Чок, де їхня кількість сягнула 168 203.

Серед інших найбільш постраждалих районів — провінція Аюттхая, де затоплення зачепило 57 449 родин, а також Накхон Найок — 23 835 родин, Супханбурі — 23 298 та Накхонпатхом — 19 153. Повені також фіксують у провінціях на півночі, сході та півдні країни, зокрема у Пхітсанулоку, Накхонсавані, Чаченгсау, Чонбурі, Канчанабурі, Ратчабурі та Транзі.

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Дані про загиблих і компенсації

Найбільше смертей зареєстрували у провінції Прачинбурі — 26. Дев’ять людей загинули в Самутпракані, вісім — у Чаченгсау, по шість — у Сакаео та Накхоннайоку. У Бангкоку кількість загиблих становить чотири особи.

Департамент також повідомив, що до ранку неділі виплатив загалом 8,95 млрд батів компенсацій 1,16 млн родин, які постраждали від повеней у 54 провінціях.

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