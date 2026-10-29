Пов’язана з військовими Ірану агенція ввезла товарів на $2,3 млрд — RMF24

За даними RMF24 з посиланням на розслідування Reuters, пов’язана з іранськими військовими агенція MOD 346428 від початку 2025 року ввезла до Ірану товарів на 2,3 млрд доларів. Видання повідомляє, що Тегеран використовує мережу з понад 5 тисяч структур, пов’язаних із військовими, для постачання обладнання й технологій попри міжнародні санкції та американську морську блокаду.

Компоненти з Росії та Китаю

Серед ввезених товарів, за даними розслідування, були китайський титан, хімічні речовини для виробництва ракет і ракетного палива, а також російські детонатори, призначені для бойових частин ракет і дронів. До країни також надійшли сотні вантажівок італійської марки Iveco, які можуть використовуватися як мобільні ракетні установки, і тисячі автомобілів Toyota Hilux та Land Cruiser, що їх застосовують іранські збройні сили.

Постачання здійснювали кількома маршрутами: суднами з Росії через Каспійське море, вантажівками з Центральної Азії та літаками з Китаю. Від початку бойових дій між США, Ізраїлем та Іраном у лютому цього року Іран, за наведеними даними, імпортував зі Сполучених Арабських Еміратів обладнання на 27 млн доларів.

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Посередники та нафтові доходи

Згідно з розслідуванням, мережа залучає іноземних посередників і компанії-прикриття. Закупівлі фінансують коштом доходів від продажу нафти, обходячи санкційні обмеження. Іранці за кордоном оплачують товари грошима, що зберігаються в іноземних банках, і організовують їхнє перевезення до країни.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що не вірить у масштабну підтримку Ірану з боку Китаю та Росії. Він припустив, що у разі таких поставок США швидко дізналися б про них.

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