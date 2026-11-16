Кількість повідомлень про використання штучного інтелекту для сексуальної експлуатації дітей за два роки зросла більш ніж на 8400% — приблизно з 4,7 тисячі у 2023 році до понад 400 тисяч у 2025-му. Такі дані у звіті Единбурзького інституту Childlight — Global Child Safety Institute наводить The Guardian.

Діпфейки та шантаж

Дослідження охопило повідомлення технологічних компаній до американського Національного центру з питань зниклих і експлуатованих дітей. Ідеться, зокрема, про фальшиві зображення, створені за допомогою діпфейків і застосунків, здатних цифровим способом «роздягати» людей на фото.

Такі зображення можуть використовувати для шантажу дітей, вимагаючи гроші або нові фото. Дослідження Childlight зосереджене на Східній Азії та Тихоокеанському регіоні, Латинській Америці й Карибському басейні, а також Північній Америці.

Глобальна директорка з даних Childlight Дебі Фрай заявила, що стрімке поширення ШІ змінює характер загроз для дітей. За її словами, частину приросту може пояснювати поліпшення виявлення та подання повідомлень, однак дані свідчать про потребу термінових дій урядів і технологічних компаній для запобігання таким формам насильства та швидкого видалення відповідних матеріалів.

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Дані Internet Watch Foundation

Британська неурядова організація Internet Watch Foundation, яка відстежує матеріали сексуального насильства над дітьми у світі, у першій половині 2026 року оцінила 6310 створених ШІ зображень, що відповідають юридичному визначенню матеріалів сексуального насильства над дітьми. Це на 40% більше, ніж понад 4,5 тисячі зображень, зафіксованих за весь 2025 рік.

Childlight також оцінює, що понад 300 млн дітей у світі щороку зазнають щонайменше однієї форми сексуальної експлуатації або насильства із використанням технологій. За оцінкою інституту, приблизно кожна четверта дитина стикається щонайменше з однією формою такого насильства до досягнення 18 років.

У Північній Америці дослідження зафіксувало сексуальне насильство офлайн у дитинстві майже щодо третини дівчат і понад одного з десяти хлопців. Кількість зареєстрованих у США повідомлень і сповіщень про матеріали сексуального насильства над дітьми між 2024 і 2025 роками зросла на 63%, тоді як у Канаді — на 18%.

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