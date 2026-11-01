На Кейп-Флетс у ПАР щонайменше 60 людей загинули під час повідомлюваних масових стрілянин, які, за даними TimesLIVE, тривають попри розгортання солдатів у межах Operation Prosper.

Стрілянини тривають

За інформацією видання, присутність військових у межах Operation Prosper не зупинила масових стрілянин у районі. Через це експерти порушують питання, чи здатна операція забезпечити тривалі зміни.

Operation Prosper у матеріалі згадується як операція, в межах якої залучили солдатів. Продовження стрілянин TimesLIVE подає як обставину, що викликає сумніви в її можливості дати довготривалий результат.

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Загибель Кінана Ніколсона

Серед загиблих під час масової стрілянини в Лавендер-Гіллс був Кінан Ніколсон. Його батько Марк Ніколсон тяжко переживає смерть сина, зазначає TimesLIVE.

Експерти ставлять питання про результативність Operation Prosper на тлі повідомлень, що масові стрілянини на Кейп-Флетс не припиняються попри розгортання солдатів.

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